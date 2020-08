L'imprenditore empolese Gianluca Benassai ospite a La Stanza di Vetro

Ancora un giovane imprenditore, ancora un esempio riuscito di ricambio generazionale al timone di un’azienda empolese. A La stanza di Vetro questa sera si parla di tessuto produttivo locale. Ospite della trasmissione di approfondimento dei temi dell’Empolese Valdelsa in onda su Clivo Tv- canale 680 sarà Gianluca Benassai, manager della Martin Group di Martignana, un’azienda che si occupa della realizzazione di macchinari per l’accoppiamento del termoadesivo nel ciclo produttivo di abbigliamento. Con Gianluca parleremo della storia della azienda, nella quale è impegnata tutta la famiglia: dall’intuizione del nonno, ai successi ottenuti dal padre, il compianto Antonio Benassai, che è stato impegnato anche nello sport, avendo ricoperto il ruolo di dirigente dell’Empoli (era vicepresidente ai tempi della prima apparizione dell’Empoli in serie A.). Ma anche della situazione odierna: la Martin è stata in grado di realizzare, nei tempi della quarantena, degli accessori per i propri macchinari che hanno permesso a diverse aziende di abbigliamento di riconvertirsi e produrre mascherine, proprio quando quest’ultime risultavano introvabili.

Appuntamento alle 21,40 su Clivo tv. Le repliche de La Stanza di vetro andranno in onda il venerdì alle 18,10, il sabato alle 9,10, il lunedì alle 00,3’, il martedì alle 9,10 e il mercoledì alle 15,10.