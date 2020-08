Politica in lutto, è morta a 43 anni Denise Latini: storica militante di sinistra è stata candidata in Parlamento

Una vera e propria tragedia ha colpito la politica locale. È morta improvvisamente all'età di 43 anni la certaldese Denise Latini, avvocato, da sempre attiva per diritti dei lavoratori e storica militante della sinistra locale. Pochi giorni fa era ritornata a casa dopo un intervento chirurgico. È morta nella tarda serata di ieri.

Latini è stata segretaria della Sinistra Giovanile e poi segretaria del DS a Certaldo. Ha partecipato attivamente alle vicende del Partito Democratico a livello locale e nazionale. È stata eletta per tre volte in consiglio comunale a Certaldo, l'ultima delle quali nel 2014 con la Giunta di Giacomo Cucini, poi è stata candidata al consiglio regionale con il PD nel 2015. Poi la scelta di passare a Articolo 1, quindi la candidata nel collegio empolese in Parlamento nel 2018 con Liberi e Uguali.

La redazione di gonews.it esprime le sue condoglianze alla famiglia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO