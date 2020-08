Presa ladra al supermercato: aveva un grosso coltello

È stata colta in flaganza di reato mentre rubava dagli scaffali del supermercato Conad di Via Pistoiese una ingente quantità di prodotti. La donna, M.Z le iniziali, di anni 38 di origini magrebine la donna che nel fine settimana è stata presa dalla Polizia Municipale mentre in flagranza di reato aveva rubato dagli scaffali del supermercato Conad di Via Pistoiese una ingente quantità di prodotti.

Dopo i fatti relativi al furto della scorsa settimana nel medesimo supermercato che aveva portato all’indivisuazione di una ladra si è ripetuto, con tecniche analoghe un altro furto però in questa circostanza la donna deteneva nella borsa un grosso coltello.

La donna era stata notata dal personale del supermercato nei corridoi degli scaffali mentre prendeva prodotti e li inseriva tranquillamente in una grossa borsa che aveva al seguito.

Veniva subito richiesto l’intervento della Polizia Municipale che immediatamente giungeva sul posto unitamente al personale del Nucleo Sicurezza del Territorio e dalle indicazioni precedentemente ricevute dal segnalante si procedeva a fermare la donna che cercava di allontanarsi dal Supermercato.

Dagli accertamenti effettuati emergeva che la donna approfittando delle persone che si trovavano in fila alla cassa esibiva un solo articolo al cassiere con l’intento di lasciare subito l’attività commerciale mentre teneva occultata la borsa contenente il resto della spesa.

Durante le fasi di controllo la donna iniziava a dare segni di nervosismo chiedevando insistentemente di lasciarla andare a casa, Gli agenti insopettiti dal particolare comportamento hanno eseguito una perquisizione personale dalla quale emergeva che all’interno della borsa veniva detenuto un coltello con una lama superiore a 20 cm per il quale non è stata in grado fornire spiegazioni sulle motivazioni della detenzione dell’arma

A fine degli accertamenti il cortello veniva sequestrato e la merce rubata veniva restituita al proprietario non prima di averla periziata del valore della merce di cui si era impossessata.

Fonte: Comune di Montecatini Terme - Ufficio Stampa