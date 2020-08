Pulizia caditoie nel centro storico e piazza della Vittoria, i lavori cominceranno lunedì 17 agosto

Nella mattinata di lunedì 17 agosto 2020, inizieranno i lavori di pulizia delle griglie stradali ubicate nel centro storico ed in piazza della Vittoria. L’amministrazione comunale interviene a rotazione sulle circa 15.000 griglie e ‘bocche di lupo’ presenti su tutte le strade di competenza municipale. Un lavoro che avviene periodicamente e in maniera continuativa a seconda delle esigenze.

Dopo le griglie del centro storico e di piazza della Vittoria, la ditta specializzata effettuerà la pulizia di quelle dei sottopassi della FF.SS. e cioè in via Bonistallo, via Arnolfo di Cambio, via Dei Cappucci e via Bellini.

Sono interventi ordinari che avvengono ciclicamente e che hanno l’obiettivo di evitare situazioni di allagamento in loco, soprattutto in zone che, per la presenza di alberi, aghi e fogliame o altra vegetazioni, sono soggette a presentare problemi di scarico.

E’ stato scelto questo periodo, il mese di Agosto, in quanto c’è una minore affluenza di traffico veicolari e i negozi del Centro Storico il lunedì mattina sono, per la maggior parte, chiusi.

L'amministrazione comunale si auspica così di arrecare meno disagio possibile alla cittadinanza.

