Malore mentre nuota, muore 75enne a Punta Ala

Un 75enne di Firenze è deceduto in mare a Punta Ala (Castiglione della Pescaia). Alcuni ragazzi lo hanno trovato in acqua già privo di vita e lo hanno portato allo scoglio più vicino.

L'uomo - in vacanza in Maremma con la moglie - è venuto a mancare per un malore durante una nuotata nella zona dei Porcellini.

Sul posto è arrivata la Capitaneria di Porto, è stato inviato anche l'elicottero Pegaso ma non c'è stato niente da fare. La salma si trova adesso all'obitorio del Misericordia in attesa di tampone per Covid-19, come da procedura.