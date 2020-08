Regionali 2020, Lega Castelfiorentino: Francesca Casaburi responsabile organizzativo

Sarà Francesca Casaburi, 56 anni, con esperienza in servizi di ristorazione e catering a gestire la parte organizzativa su Castelfiorentino a sostegno della campagna elettorale Lega #Toscana2020 di cui la Capogruppo Susi Giglioli sarà candidata regionale.



La richiesta di disponibilità si rende necessaria al fine di garantire la più ottimale collaborazione con tutti i rappresentanti organizzativi del territorio e con l’obiettivo da tutti condiviso di offrire il massimo supporto a Susanna Ceccardi, candidata alla Presidenza della Regione Toscana.



Francesca ha vissuto per molti anni a Certaldo e risiede adesso a Castelfiorentino. Dinamica e intraprendente è salita recentemente alle cronache per aver portato ironicamente sabato scorso, tra la folla, un vassoio di bomboloni a Matteo Salvini offerto dalla pasticceria Gaggioli e Vezzosi.

Lega Castelfiorentino