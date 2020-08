Shopping con la 'Bagno a Ripoli Card', sconti e agevolazioni nei negozi del territorio

Si chiamerà "Bagno a Ripoli card", sarà totalmente gratuita e darà la possibilità, a tutti i possessori, di accedere a una serie di sconti, agevolazioni e convenzioni con le realtà del territorio che decideranno di aderire al circuito. A lanciare l'iniziativa è la Pro Loco per Bagno a Ripoli che in queste settimane, anche in collaborazione col CCN Grassina e le Sue Botteghe, il Comitato Vivere all'Antella e il CCN le Botteghe di via Roma, e in sinergia con l'amministrazione comunale, ha iniziato a promuovere l'iniziativa tra le attività produttive del territorio.

"Da ora a settembre - spiega il presidente della Pro Loco Gian Domenico Volpi - la nostra intenzione è quella di raccogliere le adesioni e costruire un pacchetto di sconti e iniziative promozionali collegati proprio alla Bagno a Ripoli Card. Sulla card sarà poi stampato un QR Code che mostrerà via smartphone a tutti i possessori l'elenco delle attività convenzionate e la tipologia di servizio o sconto offerto. L'obiettivo che ci poniamo è duplice: da un lato, ovviamente, distribuirla ai cittadini del nostro comune, dall'altro fare in modo che possa essere consegnata a tutti coloro che qui passano o si fermano come turisti in modo da incentivarli a 'utilizzare' le botteghe e le attività del territorio. Crediamo che questo, a maggior ragione dopo l'emergenza Covid, sia davvero importante".

“Per la nostra amministrazione in questo momento rilanciare il settore economico delle piccole e medie imprese duramente colpite dall’emergenza sanitaria è una delle maggiori priorità – spiega il sindaco di Bagno a Ripoli -. Non si tratta solo di salvare e dare nuovo impulso al motore dell'economia locale, ma tutelare e valorizzare veri e propri presìdi del tessuto sociale della nostra comunità, messi in ginocchio dalle conseguenze della pandemia. Dopo le agevolazioni per le imprese su Tosap e Tari messe in campo dal Comune già durante il lockdown, ecco adesso la Bagno a Ripoli Card, un nuovo strumento concreto di promozione per le attività economiche che aderiranno, con sgravi e formule di fidelizzazione positive per i clienti. Un ringraziamento alla Pro Loco che coordinerà questa iniziativa e alle imprese che sceglieranno di aderire”.

“Si sta ampliando costantemente la rete degli esercizi che aderiscono all’iniziativa – dice l’assessora allo sviluppo economico - e parallelamente rivolgiamo un invito alla cittadinanza e ai visitatori a scegliere i negozi e le botteghe locali per i loro acquisti e le loro necessità: sostenerle significa sostenere il nostro territorio”.

Nelle prossime settimane proseguirà la raccolta delle adesioni dei negozi e delle attività commerciali, in vista dell’attivazione ufficiale della Bagno a Ripoli Card a partire dal mese di settembre. Da quel momento, cittadini e visitatori potranno ritirarla nelle attività aderenti all’iniziativa, contrassegnate da apposita cartellonistica. Per adesioni e ulteriori informazioni: prolocoxbagnoaripoli@gmail.com.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa