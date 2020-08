Sorpresi con sei penetti di hashish: arrestati due uomini

Sono stati colti in flagranza mentre prendevano un panetto di hashish dal sottosella di uno scooter in sosta, ieri a Firenze in via Mercadante. Per questo un 24enne e un 34enne nordafricani sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Rifredi per detenzione in concorso di stupefacenti ai fini di spaccio. È accaduto ieri intorno alle ore 19.30. In tutto sono stati trovati sei panetti, circa 600 grammi. Sequestrati anche circa 1.000 euro in contanti che il 34enne aveva con sé.