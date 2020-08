Sorpreso a vendere cocaina: 31enne arrestato a Pisa

A Pisa, nel trascorso pomeriggio, i carabinieri unitamente ai colleghi del 6° Battaglione Mobile “Toscana”, hanno tratto in arresto un 31enne, per spaccio di stupefacenti. I militari hanno sorpreso l’uomo mentre era intento a cedere meno di un quarto di grammo di cocaina ad un giovane del luogo; la successiva perquisizione sul 31enne ha inoltre consentito il recupero di quasi mezzo grammo della medesima sostanza oltre ad una modica somma di denaro, ritenuta provento di attività illecita. Arrestato, è stato trattenuto in camera di sicurezza e verrà giudicato stamane con rito direttissimo.