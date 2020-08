Stagione negativa per l'Empoli, i risultati del sondaggio di gonews.it

Una stagione calcistica difficile fatta di uno stop lunghissimo e di una ripresa in salita. Tutte le squadre e i loro giocatori hanno dovuto affrontare una situazione mai vista prima, compresi i tifosi, lontani dal proprio prato verde preferito per mesi a causa dell'emergenza sanitaria. Poi i campionati sono ripartiti, lo sport ha ripreso la sua corsa e ha ricominciato a far saltare gli appassionati dalla sedia e gridare contro la tv. Stessa situazione per l'Empoli che ha concluso però il suo campionato lasciando l'amaro in bocca a molti e confermando la sua posizione in serie B.

Il sondaggio della scorsa settimana (Qui) parlava proprio di questo, ponendo una domanda ai lettori, agli appassionati di sport e in questo caso ai tifosi della squadra azzurra: Come giudichi la stagione dell'Empoli?

Il 18.90% dei votanti ha cliccato su 'Positiva, stagione difficile per la squadra'. Oltre a prendere atto delle sconfitte, ultima quella ai playoff derivante dal pareggio con il Chievo al Bentegodi di Verona che ha sbarrato l'accesso dell'Empoli all'ambita serie A, chi ha votato per questa opzione avrà considerato le difficoltà che la squadra ha dovuto affrontare durante l'anno e non solo le aspettative nutrite agli inizi della scorsa stagione. Dunque un voto un po' di cuore. La maggior parte però ha scelto l'altra risposta ovvero "Negativa, doveva andare in A", con l'81,10% dei voti. La netta maggioranza sembra dare dunque un giudizio più severo allo svolgimento della stagione sportiva dell'Empoli Calcio.

Intanto la squadra si prepara al prossimo fischio di inizio che inaugurerà un nuovo anno, e proprio per questo tante cose sono in via di modifiche. Prima tra queste la notizia del cambio di allenatore: Pasquale Marino l'11 agosto ha infatti risolto il contratto con l'Empoli diventando ufficialmente il nuovo allenatore della Spal (Qui la notizia su Empoli Channel).