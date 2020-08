Tesserini venatori, si rilasciano all’Urp del Comune. Dal 17 al 29 agosto la consegna

La Regione Toscana ha approvato il calendario venatorio 2020-2021. Sarà possibile cacciare dal 20 settembre 2020 fino al 31 gennaio 2021, ma per alcune specie saranno previste limitazioni e un periodo più breve.

E’ possibile ritirare i tesserini di caccia, come sempre, all’ufficio relazioni con il pubblico di via Giuseppe del Papa, 41.

La consegna sarà effettuata con un orario specifico per eliminare eventuali assembramenti che potrebbero verificarsi durante l’apertura normale dell’Urp e dovendo far fronte alle ristrettezze delle misure anti COVID19.

CONSEGNA ORARIO SPECIFICO ESTIVO – Gli interessati potranno recarsi all’ufficio di via Del Papa, 41, da lunedì 17 fino a sabato 29 agosto 2020 solo di martedì e giovedì dalle 14 alle 18 proprio per garantire il servizio in sicurezza. Saranno quattro pomeriggi esclusivamente dedicati alla consegna dei tesserini venatori.

CONSEGNA TESSERINI DAL 31 AGOSTO - Mentre da lunedì 31 agosto 2020 si potranno consegnare nel consueto orario di apertura dell’ufficio relazioni con il pubblico con una postazione dedicata al servizio stesso e cioè nei giorni: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30; il martedì e giovedì dalle 8 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.

RICONSEGNA TESSERINO VECCHIO - La riconsegna del tesserino venatorio ‘vecchio’ deve essere effettuata entro e non oltre il 31 agosto 2020.

MODALITA’ - Per il rilascio del tesserino venatorio occorre essere in possesso del porto d'armi per uso caccia. La documentazione da presentare è la seguente: licenza di porto d'armi per uso caccia; ricevuta di versamento della tassa regionale per l'esercizio venatorio; ricevuta versamento della tassa concessione governativa; tagliando dell'avvenuta riconsegna del tesserino della stagione precedente; allegato alla licenza di caccia (tesserino giallo).

INFO E CALENDARIO VENATORIO - Tutte le informazioni e il relativo calendario venatorio sono scaricabili dal link https://www.empoli.gov.it/procedimenti/procedimenti/330 .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa