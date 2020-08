Volterra si riempie di turisti e ringrazia il dietro le quinte della città

In queste settimane stiamo vedendo una Città che si sta riempiendo di turisti e di visitatori, che noi consideriamo dei cittadini temporanei. I dati sugli afflussi turistici e sulle visite ai nostri musei ci rendono orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto e che stiamo continuando a fare.

Questo successo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata la collaborazione di moltissime persone e associazioni. È doveroso, quindi, che tutte vengano ringraziate per l’encomiabile lavoro che stanno portando avanti.

Diciamo Grazie:

Al Consorzio Turistico Volterra Valdicecina e a tutti gli Enti di promozione del territorio. Il lavoro di promozione turistica attraverso il portale condiviso per le azioni intraprese riguardano Volterra e il suo territorio, per le risorse destinate e per i soggetti coinvolti.

Agli albergatori Volterrani con i quale abbiamo instaurato una nuova e proficua collaborazione attraverso la vendita dei biglietti del circuito museale ai turisti che soggiornano nelle loro strutture. A tutte le attività che sono rimaste aperte durante il lockdown preparandosi alla stagione turistica che stava arrivando.

Alle Misericordie di Volterra e di Saline, alla Croce Rossa, agli operatori sanitari, alle forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale che, sin dalle primissime fasi dell’emergenza, hanno offerto il loro supporto alla popolazione del Comune e, ancora adesso, sono in prima fila nell’aiutare noi, la cittadinanza e i turisti. Alle lavoratrici e ai lavoratori del Comune di Volterra che, anche se a ranghi ridotti, non hanno mai interrotto la loro azione per il bene della Città.

Agli operatori e alle operatrici del nostro circuito museale, essenziali per far conoscere le bellezze e le ricchezze della nostra Città ai turisti che vengono a Volterra.

A chi ha organizzato eventi ed iniziative per animare la Città nel rispetto delle normative.

E grazie, naturalmente, a chi ha scelto Volterra per trascorre le proprie vacanze e qualche giorno di tranquillità. "Volterra Vi ringrazia".

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa