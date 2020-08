Dicomano e Londa, l'asilo nido 'Il treno magico' pronto ad accogliere 29 bambini

Definiti e messi a punto gli aspetti organizzativi e di sicurezza per l'asilo nido “Il treno magico” a Contea, nel comune di Dicomano. Alla riapertura a settembre lo frequenteranno ventinove bambini (venti le nuove domande, nove le riconferme).

Il servizio dei Comuni di Dicomano e Londa, gestito dalla coop Convoi, sarà predisposto e svolto seguendo rigorosamente le linee guida formulate dal Ministero dell'Istruzione riguardanti gli asili nido e i servizi all'infanzia 0-6 anni. Tra le regole principali previste dal Ministero: la stabilità dei gruppi (ristretti), spazi a uso esclusivo, ingressi scaglionati, outdoor education, rispetto delle misure di prevenzione, registro delle persone, dispositivi di protezione individuale per il personale. Per i bambini, come previsto dalla linee guida, non sarà obbligatorio l'uso della mascherina e il distanziamento interpersonale.

L'asilo è strutturato in tre grandi sezioni autonome - ognuna con accessi diretti, giochi e materiali - e dispone di un ampio giardino. Di recente, inoltre, sono stati effettuati lavori riguardanti il sistema di rilevazione incendi e di diffusione sonora. Come ricordano i sindaci, le Amministrazioni comunali, insieme alla cooperativa Convoi, hanno da alcuni anni investito particolarmente sull'outdor education, sia dal punto di vista degli allestimenti che da quello della programmazione e quello formativo delle educatrici.

Fonte: Comune di Dicomano