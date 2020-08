Polizia municipale sventa occupazione di alloggio Erp a Livorno

Un nuovo tempestivo intervento degli agenti della polizia locale ha impedito l’occupazione di un alloggio di ERP in zona Stazione a Livorno. All’interno, al momento del sopralluogo, è stato trovato un uomo che ha tentato la fuga, ma che è stato fermato e condotto alla centrale operativa per le procedure di identificazione. “Il grazie dell’Amministrazione agli agenti che anche stavolta hanno impedito un illecito a danno del patrimonio pubblico e di un servizio rivolto alle persone indigenti. Abbiamo annunciato una linea di severità, e terremo fede all’impegno. Grazie anche i cittadini che continuano a segnalare i tentativi di sfondamento. Specie in questo momento in cui le procedure di sgombero sono sospese, il loro senso civico è fondamentale per intervenire in tempo”.