Ritorno dall'estero e tamponi in aeroporto, Rossi chiede gli elenchi dei rientri

Rientro negli aeroporti dall'estero, dai Paesi dell'Unione Europea a rischio, come e dove effettuare il tampone per il Covid-19. Le modalità di questo servizio stanno facendo discutere nelle ultime ore, a partire dalle istituzioni per finire a chi sbarca in patria dopo una vacanza o un viaggio all'estero. Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, ha pubblicato un post sulla sua pagina facebook in merito al tema.

"Per fare meglio ed evitare code e lungaggini agli aeroporti, avevo già scritto al governo chiedendo di obbligare le compagnie, che finora si sono rifiutate, a fornirci gli elenchi dei rientri. La mia richiesta non ha avuto risposte. Oggi ci proverò ancora - ha continuato Rossi - spero questa volta di essere più fortunato". Il presidente si è inoltre scusato per i disagi, spiegando di aver appreso delle "lamentele e proteste, ovviamente riportate con una certa enfasi sui giornali, perché ieri agli aeroporti tutto non era stato ancora predisposto per accogliere e fare i tamponi a chi arrivava dai Paesi Ue a rischio, come da ordinanze ministeriali decise ieri l'altro sera".

Infine Rossi si rivolge a coloro che hanno oltrepassato i confini italiani, considerando anche lamentele e proteste che si sono sollevate da parte dei viaggiatori perché ieri negli aeroporti non era ancora stato predisposto tutto per l'accoglienza e per il tampone. "Domando a queste persone, se era proprio necessario andare a fare vacanze all'estero e se, magari, non sarebbe stato utile acquisire prima di partire le informazioni su certi Paesi che già sapevamo maggiormente a rischio. Le istituzioni - ha sottolineato Rossi - devono fare meglio, ma anche i cittadini dovrebbero collaborare e capire meglio le situazioni. E' una questione sia di educazione personale che di educazione civica". Concludendo, il presidente della Regione Toscana ha ricordato che è stato emanato un vademecum "per i viaggiatori di rientro dai paesi dell'Unione Europea" (Qui la notizia).