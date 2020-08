Rilascio dei tesserini venatori a Santa Croce sull'Arno

Il rilascio dei tesserini venatori avverrà nei giorni dal 17 al 22 agosto compresi dalle ore 8,00 alle ore 13,30 nel rispetto delle norme conseguenti all’emergenza epidemiologica in atto, su appuntamento da prendere telefonando, (anche nella giornata odierna), negli stessi orari di cui sopra al numero 0571 31943

presentarsi presso il Comando muniti dei seguenti documenti:

Licenza di porto di fucile uso caccia in corso di validità

Ricevute di pagamento tassa di concessione governativa; tassa di concessione regionale e A.T.C. di residenza venatoria e di eventuali altre Atc

Allegato regionale alla licenza di caccia

Tesserino venatorio stagione precedente o ricevuta di avvenuta restituzione.

Giorni e orari di rilascio successivi verranno resi noti al termine della prossima settimana.

Per i cacciatori residenti non intenzionati o impossibilitati a scaricare il “tesserino venatorio digitale” utilizzando sul proprio smartphone l’applicazione TosCaccia, disponibile sia per dispositivi Android che Ios.