Sfrutta due lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno: denuncia e 40mila euro di multa

I carabinieri di Pisa e quelli del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) territoriale, nel corso dell’attività investigativa svolta in sinergia, hanno denunciato in stato di libertà il titolare di un’Impresa Individuale di autolavaggio. Per avere impiegato al lavoro due lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno in violazione al Testo Unico sull’Immigrazione (art. 22 comma 12 D.Lgs 286/1998), sottoponendoli a condizioni di sfruttamento (art. 603 bis Codice Penale), approfittando del loro stato di bisogno, violando l’orario di lavoro, retribuendoli in modalità difforme rispetto al Contratto Collettivo Nazionale. Omettendo, parimenti, di versare i dovuti contributi e di sottoporli a preliminare visita medica. Il prezioso ausilio fornito da personale ispettivo dell’I.T.L., dell’INAIL e dell’INPS locali ha permesso di riscontrare irregolarità in materia di lavoro, nonché di rilevare importanti omissioni di imponibili assistenziali e previdenziali. Irrogate sanzioni amministrative per complessivi 40.000,00 mila euro.