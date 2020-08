Premio Mangia 2020 alla sanità senese, sindaco De Mossi: "Profonda gratitudine"

Questa mattina, dopo la S. Messa celebrata in Cattedrale, in Piazza del Campo, il sindaco Luigi De Mossi, per la festività di Maria S.S. Assunta in cielo, Patrona e Regina di Siena, ha consegnato il “Premio Mangia 2020” alla Sanità senese la cui candidatura è stata proposta dal comitato ristretto del Concistoro del Monte del Mangia presieduta dal primo cittadino e composta dal rettore dell’Università degli Studi di Siena Francesco Frati, il rettore del Magistrato delle Contrade Claudio Rossi e il presidente del Gruppo Autonomo Stampa Senese Andrea Sbardellati.

"Questo importante riconoscimento – ha detto il sindaco De Mossi – è un segno tangibile della nostra profonda gratitudine e del nostro apprezzamento per il lavoro organizzato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, efficiente ed efficace svolto da tutti gli operatori sanitari e para-sanitari di ogni ordine e grado che si sono messi a disposizione della comunità. Uomini e donne dalla grande preparazione e formazione professionale che senza ostentazione, hanno reso grande la nostra macchina sanitaria durante la pandemia che ha colpito l’umanità". A ritirare il premio Valtere Giovannini Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena e Antonio D’Urso Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud-Est insieme a una rappresentanza dell’universo sanitario senese composta da un medico, un infermiere, un tecnico e un impiegato.

La “Medaglia di civica riconoscenza” è stata, invece, consegnata a Ezio Sabatini, in rappresentanza della Protezione Civile, e a Mauro Borghi in rappresentanza della Consulta provinciale del volontariato senese, a nome di tutte le associazioni e organizzazioni di volontariato della città, e di chi ha prestato servizio senza appartenere ad associazioni strutturate.

Come ricordato dal vicesindaco Andrea Corsi "il loro ruolo è stato altrettanto prezioso, facilitando per quanto possibile il lavoro della Sanità e permettendo alla nostra città di rimanere sostanzialmente ai margini della pandemia. Hanno collaborato con grande senso civico e immutato spirito di sacrificio, curando, trattando, assistendo e sostenendo i cittadini che fossero malati o anche solo preoccupati".

Il Premio Mangia, così come la Medaglia di civica riconoscenza, seppur attribuiti collettivamente sono in realtà declinati verso ogni singolo operatore di ogni livello; raggiungono ogni persona e professionalità che, a buon titolo, può affermare ed essere riconosciuta come destinataria individuale di queste prestigiose attestazioni da parte della comunità cittadina.

A corredo dei premi una pergamena realizzata, a titolo gratuito, da Michela Bacconi e Stefano Pellati.

