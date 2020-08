Real Collegio Estate, si parla di scuola al tempo del coronavirus con Buonriposi e Menesini

Le scuole e i servizi nell’era Covid-19 saranno al centro del prossimo talk show condotto dal giornalista Paolo Mandoli per la rassegna Real Collegio Estate.

Se ne parlerà martedì (18 agosto) alle 21,15 nel chiostro medievale di Santa Caterina con Donatella Buonriposi, dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, e con Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca e sindaco di Capannori.

Un’occasione per ripercorrere le difficoltà incontrate dal sistema-scuola nei mesi di chiusura ma, soprattutto, per fare il punto sui lavori in corso per assicurare, a settembre, ambienti idonei alla didattica e sicuri per arginare nuovi contagi da coronavirus. Un’estate di cantieri su tutto il territorio, grazie ai fondi strutturali europei del programma operativo nazionale per la scuola e alle risorse che i singoli enti locali hanno scelto di investire.

Un ripensamento degli spazi dettato dall’emergenza sanitaria che mette in luce la necessità di luoghi attrezzati all’aperto e che potrebbe divenire modello da consolidare una volta superato l’episodio pandemico.

Si consiglia di presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo per consentire lo svolgimento delle corrette procedure anti-contagio previste dalla normativa per gli eventi all’aperto. L’ingresso è da via della Cavallerizza.

Fonte: Real Collegio Lucca