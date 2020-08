Associazione pendolari denuncia: "Troppi viaggiatori sui mezzi pubblici senza mascherina"

A seguito delle continue segnalazioni e dopo aver già scritto una lettera a fine luglio, questa mattina, 17 agosto, abbiamo nuovamente scritto ai prefetti, alla Regione e ai gestori del servizio, perché sono troppi gli utenti che continuano a viaggiare sui mezzi pubblici senza indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale nonostante l'obbligatorietà prevista dall'ordinanza regionale n°76 e tenendo conto anche dell'aggressione a danni di un capotreno sulla tratta Montecatini-Lucca, abbiamo richiesto pertanto di:

1. Frequenti annunci sonori su tutti i treni regionali e in tutte le stazioni della Toscana sull'obbligatorietà della mascherina a bordo dei mezzi pubblici e sul distanziamento interpersonale di 1mt da rispettare

2. Frequenti controlli nelle stazioni capoluogo di provincia

3. Potenziamento dei controlli a bordo dei treni regionali sia per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, sia per la validità del titolo di viaggio.

Fonte: Associazione Pendolari Toscana Nord Ovest