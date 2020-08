Barontini Francesco candidato con la lista Orgoglio Toscana per Giani Presidente

Avvocato con studio in Pistoia e residente a Montale. Nato a Firenze il 15/11/1990, sposato con Federica e padre di Bartolomeo, amante dello sport, della letteratura, del cinema e dei viaggi. Da sempre interessato alla politica con particolare attenzione alle realtà locali, alla città di Pistoia ed alla Sua Provincia. Membro della Direzione Regionale del Psi dal 2019. Impegnato da oltre 10 anni nel mondo del calcio e del sociale nelle realtà delle scuole calcio della provincia di Pistoia e di Prato, a contatto diretto con i bambini e le loro famiglie.

La candidatura di Giani è rivolta a portare avanti, per la nostra Regione, un percorso già avviato in questi anni, un modello, come si è visto anche adesso con l'emergenza sanitaria, che ha saputo organizzarsi per far fronte ad un pericolo cui noi tutti, purtroppo tuttora, viviamo. Le risorse regionali, anche di concerto con il fondo sociale europeo - ma non solo, puntano a migliorare tutto il territorio e la Toscana ha saputo in questi anni stare accanto alle realtà locali non certo senza qualche mancanza cui deve esser fatto fronte.

Io ci sono e sono candidato nella lista “Orgoglio Toscana per Giani Presidente" perché voglio dare il mio contributo in questa sfida che spero ci veda di nuovo al governo della nostra Regione.