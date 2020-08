Regionali 2020, FdI Empolese Valdelsa: ecco i quattro candidati

Ecco la squadra di candidati che Fratelli d'Italia ha scelto per il collegio Empolese-Valdelsa (Firenze3) per le prossime elezioni regionali: Vittorio Picchianti, Lucia Masini, Mario Di Rienzo, Francesca Peccianti.

“Abbiamo voluto valorizzare persone che negli ultimi mesi si sono distinte politicamente nei rispettivi territori - spiega il portavoce provinciale Fdi Claudio Gemelli - portando avanti l'idea di un partito inclusivo e costantemente in crescita anche in provincia di Firenze. Con questi nomi abbiamo voluto raccontare il territorio scegliendo candidati rappresentativi di diverse zone geografiche del collegio.

Siamo sicuri che faremo un ottimo risultato non solo grazie ai candidati proposti ma anche grazie a tutta la squadra di Fratelli d'Italia dell'Empolese-Valdelsa (tra agli eletti, dirigenti e simpatizzanti) che con un instancabile lavoro si sta distinguendo come forza politica di qualità in tutti i comuni del collegio.“

“Abbiamo fatto una scelta ben chiara, legata a percorsi politici coerenti altrettanti ben chiari, - conclude il portavoce Fdi di zona Federico Pavese - coinvolgendo quattro rappresentanti del territorio capaci di dare un contributo di idee e progetti per un partito che, almeno nell’Empolese-Valdelsa, non è solo il partito degli eletti nei consigli comunali. Ma è il partito di chi lavora quotidianamente per le proprie comunità, aldilà della carica che ricopre, in maniera ancor più disinteressata. Con Francesca, Mario e Vittorio abbiamo già condiviso campagne elettorali fatte di idee e continueremo, anche questa volta, a condividere proposte utili su sanità, infrastrutture, rifiuti, sicurezza. Con Lucia, nuova arrivata, c’è sempre stato un dialogo, mai interrotto, che si è concretizzato da poco, con la convinta adesione a Fratelli d’Italia “.