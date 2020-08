Consorzio di bonifica, nuovo mezzo operativo a Le Carpognane

Ha cominciato a lavorare sugli argini della cassa di espansione Le Carpognane in comune di Calenzano il nuovo mezzo operativo che il Consorzio ha comprato per migliorare il proprio parco mezzi d’opera e dunque le proprie capacità operative anche nell’ambito delle manutenzioni programmate.

Si tratta di un nuovo trattore gommato, che ha preso il posto di uno ormai vecchio, e che è dotato, come ormai tutti i nuovi mezzi d’opera, di molte innovazioni tecnologiche, a partire dalla strumentazione di bordo per il comfort e la sicurezza dell’operatore.

Equipaggiato con sistema trinciante della largejzza di taglio di 1,2 m montato su un braccio decespugliatore ventrale telescopico della lunghezza massima di 13 metri questo nuovo mezzo, d’istanza presso la sede operativa di Ponte Sala all’Osmannoro sarà fondamentale per l’esecuzione degli sfalci in cui sono richiesti grandi sbracci in profondità.

“Il Consorzio dispone di un notevole parco mezzi, rinnovato e ampliato con investimenti davvero considerevoli negli ultimi cinque anni – ricorda il Presidente del Consorzio Marco Bottino – la dotazione tecnico-operativa è fondamentale per far lavorare sempre meglio e in sempre maggiore sicurezza il nostro preziosissimo personale che nella cura dei nostri corsi d’acqua mai si ferma, né durante l’emergenza Covid né in questi giorni centrali di agosto”.

Fonte: Consorzio di Bonifica - Ufficio stampa