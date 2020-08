Casa svaligiata al ritorno dalle vacanze, ladri in azione a Firenze

Hanno trovato la casa svaligiata al ritorno dalle vacanze. È successo a Firenze, in via Fra Beato Angelico, dove una famiglia di ritorno dalle ferie si è accorta subito che qualcosa non andava perché la porta di ingresso, pur chiusa, non aveva le mandate alla serratura. Entrati si sono accorti che i ladri avevano rovistato tra le stanze e negli armadi i cui contenuti sono stati rovesciati sul letto di una camera alla ricerca di un bottino. Portati via monili in oro, per un valore da quantificare, ed effetti personali. Indaga la polizia.