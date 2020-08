Comune di Portoferraio, Anselmi (Fp-Cgil) e Catalucci (Cisl-Fp): "Sbloccare salario accessorio e assunzioni"

La situazione di stallo nel Comune di Portoferraio persiste. Il mese di agosto sta per finire ma ancora non vediamo riconosciuto il salario accessorio ai dipendenti relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019. Come se non bastasse, il Comune è incorso in un nuovo blocco delle assunzioni: a causa di varie problematiche l'amministrazione comunale non è infatti ancora riuscita ad inviare la documentazione del Bilancio consuntivo 2019 alla Banca dati della Pubblica Amministrazione. L'auspicio è che sulla questione si faccia quanto prima chiarezza.

E' evidente come in tema di assunzioni il Comune utilizzi due velocità. Il sindaco ha infatti emanato un decreto con cui assegna d'imperio la nuova Posizione organizzativa di Comandante della Polizia Municipale, stabilendone in modo autonomo anche il relativo compenso senza tenere conto di quanto viene stabilito nel Contratto decentrato integrativo 2019/2021.

Il comportamento dell'amministrazione comunale è inaccettabile, serve una svolta.

Per far valere i diritti dei lavoratori e per tutelare la qualità dei servizi che devono essere erogati ai cittadini siamo pronti a percorrere ogni strada.

Fonte: Cgil Livorno - Ufficio Stampa