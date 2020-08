Contributi per locazione, avviso pubblico a Pistoia

L’Amministrazione comunale di Pistoia ha approvato lo schema di avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a integrazione del canone di locazione per l’anno 2020.

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata a partire da oggi, lunedì 17 agosto, e fino a lunedì 7 settembre. Per farlo occorre la residenza anagrafica nel comune di Pistoia nell’alloggio per il quale si richiede il contributo con un regolare contratto di locazione ed avere una attestazione il cui valore Isee non sia superiore a 16.500 euro e l'Ise non sia superiore a 28.770,41 euro.

La domanda potrà essere presentata autonomamente oppure recandosi negli uffici delle Politiche di inclusione Sociale con il supporto di un operatore.

Chi sceglie di presentare la domanda autonomamente può scaricare i moduli da compilare direttamente dal sito internet del Comune di Pistoia all’indirizzo web www.comune.pistoia.it. La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, corredata da una copia del documento di identità del richiedente e dovrà essere firmata dal richiedente, dopodiché ci sono tre possibilità per effettuare la consegna:

a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pistoia, Piazza Duomo n. 1;

spedizione a mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Pistoia, P.zza Duomo n. 1 con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda di partecipazione per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2020”;

invio tramite Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.pistoia@postacert.toscana.it

Chi decide di farsi aiutare dal personale degli uffici delle Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Pistoia deve recarsi in via Capitini n. 7, dove è possibile eseguire la compilazione informatica e la consegna della domanda, tramite l’assistenza di un operatore. Per questa modalità è necessario l’appuntamento da prenotare online all’indirizzo web: https://www.timify.com/it-it/profile/appuntamentisociale/?v=4 (premere sul tasto in alto a destra “prenota adesso”) oppure contattando gli uffici al numero 0573-371400.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa