Coronavirus, positiva ospite del Fuligno a Montedomini

Un’ospite del Fuligno è risultata positiva al Coronavirus: la signora, dopo il test sierologico e il tampone che hanno rilevato la positività al Covid-19, è stata immediatamente trasferita in isolamento in un albergo sanitario della città.

La Asl, con la struttura dell’Igiene pubblica, si è attivata per eseguire il tampone a tutti gli ospiti e gli operatori della struttura del Fuligno: tutti sono risultati negativi e ha disposto la quarantena domiciliare per gli ospiti, come da protocollo.

La positività della signora è stata riscontrata al suo rientro in struttura dopo un viaggio all’estero. Al suo rientro, è stata prima sottoposta al test sierologico, come previsto dai protocolli di sicurezza e controllo degli ospiti che arrivano dall’esterno in strutture di comunità, e poi al tampone.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa