Dal ministero delle Politiche agricole 1,3 milioni per la laguna di Orbetello

Il Comune di Orbetello ha ottenuto 1.248.900 euro dal ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo grazie al fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca (Feamp) per “la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”.

Il progetto era destinato alle comunità su ambienti lagunari, la cui economia è interessata dallo stato di conservazione di quell’ecosistema. L’Amministrazione comunale di Orbetello ha partecipato al bando e ha ottenuto un finanziamento che permetterà di studiare il passato e il presente della laguna e progettarne il futuro nel rispetto dell’ambiente, con piani di sviluppo per la pesca sostenibile.

Nello specifico il progetto prevede la raccolta bibliografica inerente la laguna di Orbetello, gli studi per l’installazione e l’ammodernamento degli impianti, per la valutazione dei servizi ecosistemici, per la raccolta dei rifiuti, iniziative per far conoscere ai pescatori che frequentano l’area le modalità per una pesca sostenibile e rispettosa dell’ambiente, il ripristino ittiofaunistico-ambientale, un report conclusivo con le linee guida da adottare e una campagna di comunicazione e sensibilizzazione.

La laguna di Orbetello si estende per circa 27 chilometri quadrati: la sua particolare conformazione ne fa un sistema ambientale molto delicato e vulnerabile, che necessita di una serie continuativa di interventi. A causa dello scarso apporto di acqua dal mare e dell'immissione di scarichi ricchi di nitrati e di sali di potassio provenienti dalle colture agricole che hanno determinato il proliferare delle alghe e il conseguente impoverimento di ossigeno, la laguna di Orbetello è un ambiente ad alto rischio. Oltre all’importanza economica connessa alla pesca, l’intera zona è caratterizzata da elementi di estremo valore ambientale, naturalistico, storico-culturale, ed è meta turistica, fattore irrinunciabile per l’economia e l’occupazione del territorio.

«Questo finanziamento – spiega Roberto Berardi, senatore del gruppo Forza Italia-Berlusconi presidente e consigliere comunale di Orbetello – ci permetterà di mettere a sistema le conoscenze del passato, valutare lo stato attuale della laguna e pianificare il suo futuro. Sarà un lavoro complesso ma risolutivo per molti problemi annosi: finalmente da Roma, grazie al mio impegno costante di questi anni al Senato, ritornano a interessarsi di Orbetello e della Maremma. Era dai tempi di Altero Matteoli che non arrivavano fondi dallo Stato per il nostro territorio. La laguna è un bene prezioso che abbiamo il dovere di tutelare e di far rispettare da chi la frequenta. Abbiamo tutte le carte in regola per dare un futuro sostenibile a livello ambientale ed economico all’area lagunare e non abbiamo perso l’occasione. Adesso inizia il lavoro più impegnativo ma anche più interessante perché ci darà modo di confrontarci con la popolazione e con gli addetti ai lavori per trovare insieme delle strategie da attuare a breve e medio termine. Abbiamo 18 mesi per portare a termine il piano e alla fine finalmente potremo avere chiaro il futuro della laguna di Orbetello».

Fonte: Ufficio Stampa