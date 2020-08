Effetto Venezia, le cinque ordinanze del Comune di Livorno per la viabilità

Per consentire l’allestimento e lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’edizione 2020 di Effetto Venezia (che si terrà nei prossimi due week end 21-23 agosto e 28-30 agosto) l’ufficio Mobilità del Comune di Livorno ha emanato cinque specifiche ordinanze di modifica della viabilità.

Questo, in sintesi, il quadro delle misure previste dalle ordinanze.

Ordinanza n. 4894 con i provvedimenti per consentire il montaggio e lo smontaggio delle strutture:

dalle ore 7.00 di mercoledì 19 agosto alle ore 24.00 di martedì 1 settembre divieto di sosta con rimozione forzata in via del Porticciolo (sul marciapiede) nell'intera area di sosta riservata ai veicoli a due ruote;

dalle ore 7.00 alle ore 13.00 di mercoledì 19 agosto e dalle ore 7.00 alle ore 13.00 di martedì 1 settembre divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via del Porticciolo compreso tra il civico 2 e l'intersezione con piazza del Municipio, eccetto mezzo operativo dell’organizzazione;

dalle ore 7.00 di mercoledì 19 agosto alle ore 24.00 di martedì 1 settembre divieto di sosta con rimozione forzata in piazza dei Legnami a partire dal civico 8 fino agli adiacenti spazi di sosta per i veicoli a due ruote (in direzione di via dei Bagnetti);

dalle ore 7.00 di lunedì 17 agosto fino alle ore 24.00 di martedì 1 settembre:

- divieto di transito pedonale e di sosta veicolare con rimozione forzata nel tratto di piazza del Luogo Pio/piazza Anita Garibaldi compreso tra la chiesa di S. Ferdinando e viale Caprera;

- divieto di sosta con rimozione forzata in via dei Bagnetti a partire dal civico 31 per metri 16 in direzione di piazza dei Legnami;

dalle ore 7.00 di giovedì 20 agosto alle ore 24.00 di lunedì 31 agosto divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto di carreggiata parallelo al Fosso antistante viale Caprera, che conduce all’Erta dei Risicatori;

dalle ore 7.00 alle ore 12.00 di martedì 18 agosto e di martedì 1 settembre divieto di sosta con rimozione forzata per metri 10 in piazza XX Settembre (lato parte rialzata) a partire dalla postazione raccolta rifiuti posta all'altezza dell'intersezione con via Gazzarrini, in direzione di via Mentana;

dalle ore 00.00 di venerdì 21 agosto fino alle ore 24.00 di lunedì 24 agosto e dalle ore 00:00 di venerdì 28 agosto fino alle ore 24.00 di lunedì 31 agosto divieto di sosta con rimozione forzata in via degli Ammazzatoi nell’area di parcheggio fronte civico 28, eccetto autorizzati;

dalle ore 7.00 di mercoledì 19 agosto alle ore 24.00 di martedì 1 settembre divieto di sosta con rimozione forzata in piazza dei Domenicani nel tratto compreso tra il civico 4 e via San Marco;

dalle ore 7.00 alle ore 12.00 di martedì 18 agosto e di lunedì 31 agosto divieto di sosta con rimozione forzata in scali delle Barchette fronte civici 9 e 10;

dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di lunedì 17 agosto divieto di sosta con rimozione forzata in piazza del Luogo Pio e in via dei Pescatori in prossimità dell'intersezione con via Falcone e Borsellino, in corrispondenza delle rastrelliere per velocipedi;

dalle ore 17.00 di venerdì 21 agosto alle ore 2.00 di sabato 22 agosto, dalle ore 17.00 di sabato 22 agosto fino alle ore 2.00 di domenica 23 agosto, dalle ore 17.00 di domenica 23 agosto alle ore 2.00 di lunedì 24 agosto, dalle ore 17 di venerdì 28 agosto alle ore 2.00 di sabato 29 agosto, dalle ore 17 di sabato 29 agosto alle ore 2.00 di domenica 30 agosto e dalle ore 17.00 di domenica 30 agosto alle ore 2.00 di lunedì 31 agosto divieto di sosta con rimozione forzata in piazza XX Settembre (lato chiesa di S. Benedetto) a partire dall'intersezione con via Bosi per metri 10 in direzione di via Gazzarrini.

Tutti i divieti comporteranno l'abrogazione degli spazi di sosta gestiti da Tirrenica Mobilità.

Ordinanza principale (n. 4906) con le modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento della manifestazione.

Dalle ore 15.00 di venerdì 21 agosto alle ore 2.00 di sabato 22 agosto, dalle ore 17.00 di sabato 22 agosto alle ore 2.00 di domenica 23 agosto, dalle ore 17.00 di domenica 23 agosto alle ore 2.00 di lunedì 24 agosto, dalle ore 15.00 di venerdì 28 agosto alle ore 2.00 di sabato 29 agosto, dalle ore 17.00 di sabato 29 agosto alle ore 2.00 di domenica 30 agosto, dalle ore 17.00 di domenica 30 agosto alle ore 2.00 di lunedì 31 agosto sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, in via degli Ammazzatoi, in via Mons. Ganucci, nel tratto di via Borra compreso tra il civico 24 e via della Madonna, su entrambi i lati di via Carraia, nel tratto di viale Caprera compreso tra via della Venezia e scali delle Barchette, in via del Forte di San Pietro, in piazza dei Legnami salvo quanto previsto dalla specifica ordinanza per il montaggio delle strutture, in piazza del Luogo Pio nel tratto di corsia che costituisce il prolungamento di via della Venezia, in piazza del Luogo Pio nel tratto di corsia che costituisce il prolungamento di via degli Ammazzatoi, in via del Monte d’Oro eccetto veicoli a due ruote; lungo scali del Pesce nel tratto compreso tra via della Madonna e via Traversa (lato Fosso), a partire dall’intersezione con via della Madonna per metri 13 (lato edifici) e nel tratto compreso tra via Traversa e via Borra; in via del Porticciolo, nel tratto di via Strozzi compreso tra via del Porticciolo e via Carraia, e per metri 10 in prossimità del civico 22, su entrambi i lati; in via della Venezia (su entrambi i lati) nel tratto compreso tra viale Caprera e scali delle Barchette, compresi i due spazi di sosta disabili che saranno trasferiti davanti la chiesa di S. Ferdinando; sugli scali Rosciano (su entrambi i lati) nel tratto compreso tra via della Venezia e l'area pedonale; in piazza dei Domenicani, salvo quanto previsto dalla specifica ordinanza per il montaggio delle strutture; in via S. Marco, in via del Toro in prossimità del civico 6 con relativa abrogazione degli spazi di sosta riservati all'Emeroteca; lungo scali delle Barchette fronte civici 9 e 10, lato fosso, salvo quanto previsto dalla specifica ordinanza per il montaggio delle strutture; lungo scali del Monte Pio; lungo scali del Ponte di Marmo, nel tratto di via della Madonna compreso tra il civico 58 e l'intersezione con scali del Pesce per metri 12.

In questi stessi orari sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Sant’Anna, eccetto veicoli a servizio delle persone disabili.

Dalle ore 17 alle ore 23 per tutti i giorni della manifestazione (21, 22, 23, 28, 29 e 30 agosto) sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Mentana all'altezza di piazza XX Settembre (lato parte rialzata della piazza).

Dalle ore 18 del pomeriggio alle ore 2 della notte per tutti i giorni della manifestazione (21, 22, 23, 28, 29 e 30 agosto) divieto di transito veicolare, eccetto autorizzati, in via degli Ammazzatoi, viale Avvalorati (carreggiata principale e controviale), via dei Bagnetti; scali delle Barchette, via Borra, via Buia, via del Casino, scali del Corso, piazza dei Domenicani, via Falcone e Borsellino, scali Finocchietti, via dei Floridi, via del Forte di San Pietro, via Mons. Filippo Ganucci, piazza Anita Garibaldi, piazza dei Legnami, piazza del Luogo Pio, tratto di via della Madonna compreso tra via Borra e scali delle Pietre, via del Monte d’Oro eccetto veicoli a due ruote che potranno transitare in doppio senso di marcia, scali del Monte Pio, via del Pallone, via dei Pescatori, scali del Pesce, scali delle Pietre, via Pollastrini, scali del Ponte di Marmo, via del Porticciolo, via San Marco, tratto di via Strozzi compreso tra via del Porticciolo e via Carraia, scali del Teatro, via del Toro, via Traversa, via della Venezia, scali del Vescovado, eccetto veicoli delle Forze di polizia diretti agli spazi di sosta presenti, via Carraia, scali delle Pietre tra via Mons. Ganucci e scali della Fortezza Nuova.

Questi divieti di transito saranno attuati con l’ausilio di sistemi di transennamento collocati alle intersezioni viale degli Avvalorati - via Mons. Ganucci, viale Avvalorati - via della Madonna, viale Avvalorati - scali del Corso, via Pollastrini - piazza del Municipio, via del Porticciolo - piazza del Municipio, via Strozzi in prossimità del civico 22, via Carraia - via S. Giovanni, piazza del Luogo Pio - via della Cinta Esterna, scali del Pontino - via Castelli.

In questi stessi orari sarà istituito:

- il doppio senso di marcia nel tratto di via Strozzi compreso tra via della Voltina e via Carraia;

- il divieto di sosta con rimozione forzata in via Pollastrini, eccetto veicoli della Protezione Civile e altri veicoli autorizzati ed eccetto spazi di sosta veicoli persone disabili;

- il divieto di transito nel tratto di viale degli Avvalorati compreso tra piazza della Repubblica e via del Pantalone (carreggiata principale e controviale) eccetto veicoli muniti di contrassegno “zona B” e veicoli diretti al parcheggio “Moderno”;

- l'istituzione del doppio senso di marcia in via Grande, con relativa abrogazione della corsia riservata ai mezzi pubblici;

- il divieto di fermata in via Grande lato civici pari;

- l'istituzione della direzione obbligatoria “diritto” in piazza Grande all'intersezione con via Cogorano per i veicoli che percorrono la piazza Grande in direzione piazza Micheli, eccetto mezzi pubblici;

- limitatamente all'orario compreso tra le 20.00 e le 2.00, ai veicoli muniti di contrassegno “zona B” e ai veicoli provenienti dal parcheggio “Moderno” sarà consentita l'uscita da via dell'Angiolo in direzione di via Grande.

Dalle ore 20 alle ore 2 della notte per tutti i giorni della manifestazione (21, 22, 23, 28, 29 e 30 agosto) sarà istituito:

- il divieto di transito in piazza della Repubblica, nel tratto di carreggiata

adiacente la parte rialzata, compreso tra il civico 40 e l'intersezione con via Grande (con conseguente percorribilità del tratto compreso tra via Grande e via del Voltone);

- il senso unico di marcia nel tratto di via Garibaldi compreso tra piazza Garibaldi e via Galilei (direzione piazza Garibaldi – via Galilei);

- la direzione obbligatoria a sinistra in scali delle Cantine, eccetto veicoli muniti di contrassegno “zona B” e veicoli diretti al parcheggio “Moderno” (per raggiungere via del Pantalone);

- il divieto di transito nel tratto di via De Larderel compreso tra piazza del Cisternone e piazza della Repubblica (corsia con direzione di marcia piazza del Cisternone – piazza della Repubblica), eccetto veicoli muniti di contrassegno “zona S”;

- il doppio senso di marcia nel tratto di via De Larderel compreso tra piazza della Repubblica e piazza dei Mille, al fine di consentire le manovre di eventuali veicoli rimasti in sosta, e divieto di sosta con rimozione forzata (lato civici pari).

Dalle ore 7.00 di venerdì 21 agosto alle ore 12.00 di lunedì 24 agosto e dalle ore 7.00 di venerdì 28 agosto alle ore 12 del di lunedì 31 agosto non è consentita la sosta a nessun veicolo, compresi quelli al servizio delle persone disabili, lungo scali del Corso, scali Finocchietti, scali degli Isolotti, nel tratto di via della Madonna compreso tra viale Avvalorati e via delle Galere (eccetto il collegamento tra i due tratti di via della Posta); lungo entrambi i lati del tratto di via Borra compreso tra scali del Pesce e il civico 24; nel tratto di viale Avvalorati, lato Fosso, compreso tra via Mons. Ganucci e via della Madonna.

Tutti i giorni di Effetto Venezia, dalle ore 20 fino al termine della manifestazione, sarà aperto (a pagamento) il parcheggio di piazza Unità d’Italia gestito da Tirrenica Mobilità.

Tutti i giorni di Effetto Venezia, dalle ore 18 fino al termine della manifestazione, sarà disponibile un'area di sosta riservata ai veicoli a due ruote in via della Cinta Esterna, in prosecuzione del parcheggio esistente adiacente alla fermata CTT.

Dalle ore 7.00 di giovedì 20 agosto alle ore 13.00 di martedì 1 settembre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, al fine di consentire la collocazione di postazioni per la raccolta dei rifiuti, in viale Avvalorati per metri 15 fronte civico 76 (lato Fosso), in via della Cinta Esterna lato est (fronte distributore di carburanti) per metri 15 in corrispondenza con il parcheggio per ciclomotori posto sul marciapiede, in scali del Pontino lato nord nel tratto compreso tra scali della Dogana d'Acqua e scali del Naviglio.

Ordinanza n. 4914 di abrogazione delle Zone a Traffico Limitato:

- dalle ore 20.00 di giovedì 20 agosto alle ore 5.00 di lunedì 24 agosto e dalle ore 20.00 di giovedì 27 agosto alle ore 5.00 di lunedì 31 agosto è prevista l'abrogazione della ZTL “A” (quartiere Venezia), con relativo adeguamento dei sistemi elettronici di controllo (varchi con telecamere);

- dalle ore 7.30 di mercoledì 19 agosto alle ore 20 di lunedì 24 agosto e dalle ore 7.30 di giovedì 27 agosto alle ore 20 di lunedì 31 agosto è prevista l'abrogazione della ZTL “C/D”, con relativo adeguamento dei sistemi elettronici di controllo.

Ordinanza n. 4923 per consentire il servizio bus navetta di CTT Nord, che avrà come base di partenza e di arrivo l'area di via della Cinta Esterna adiacente all’ingresso del Forte San Pietro. In quest’area sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 18 del pomeriggio alle ore 2 della notte, per tutti i sei giorni della manifestazione.

Ordinanza n. 4924 per disciplinare la sosta dei residenti della zona "A" e zone limitrofe durante la manifestazione.

Da giovedì 20 a lunedì 24 agosto e da giovedì 27 a lunedì 31 agosto:

- il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Zone a Sosta Controllata lettere B, C, D, E ed S sono consentiti indistintamente alle autovetture dei residenti/dimoranti e degli abilitati titolari di contrassegno lettera A;

- l’orario delle ZTL e delle ZSC lettere B ed E, della ZSC lettera A e della ZSC lettera S (quest’ultima limitatamente a via Lamarmora, scali delle Macine, via del Cedro, via dell’Industria, via Eugenia, via Torretta, via dell’Unghero, via Santa Vigilia, scali San Lorenzo e via Bassa) è esteso con la modalità 0.00-24.00 anche per i giorni festivi;

- il transito e la sosta nelle ZTL e nelle ZSC lettere B, C, D, E sono consentiti indistintamente alle autovetture dei titolari di contrassegno B, C, D, E (ovvero senza distinzione di zona di appartenenza);

- la sosta nelle strade della ZSC lettera A (eccetto scali della Dogana d'Acqua, via Castelli, via del Gazometro, scali del Pontino e via delle Travi) e ZTL lettera A, e inoltre in via Carraia, nel tratto di via Strozzi compreso tra via della Venezia e via Carraia, e in via del Porticciolo, è riservata esclusivamente ai veicoli con contrassegno zona A.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa