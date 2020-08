Estate a Montespertoli, il programma della settimana

L'estate a Montespertoli non si ferma dopo Ferragosto: musica dal vivo, degustazioni di buon vino, rassegna di libri e cinema

Il programma nel dettaglio:

Lunedì 17 agosto - alle ore 21:30 Manuela Giovannetti (Università di Pisa) presenta "MICROBI DOMESTICI E ADDOMESTICATI" presso "LA QUINTA", giardini della scuola elementare N. Machiavelli. Prenota il tuo posto chiamando il 0571-609006

Martedì 18 agosto - La QUINTA - giardini della scuola elementare N. Machiavelli - cinema all'aperto con il film 'Sorry we missed you', ore 21.30. Prenota il tuo posto chiamando il 0571-609006

Mercoledì 19 agosto

- Estate in Centro - musica dal vivo e cena all'aperto dalle ore 20.00

- Estate in Cantina - Piazza del Popolo - degustazioni di buon vino con la Tenuta di Morzano e Podere Guiducci, dalle ore 18.00. Nel finesettimana sarà possibile visitare la Tenuta Morzano (3355202570) e l'Azienda Agricola Ammirabile (3473859727).

Giovedì 20 agosto - Ultimo spettacolo con Montespertoli Musica Estate - Gran Kabaret Gran Finale al Circolo MCL Il Ponte - Fornacette ore 21.30

- ingresso gratuito. E’ necessaria la prenotazione chiamando il numero

329 3260183.

Da venerdì 21 agosto fino al 30 agosto al Parco Urbano di Montespertoli ci sarà la Sagra della Pappardella, appuntamento classico della fine dell'estate del territorio montespertolese.

Ultima settimana di APEritivo AL CASTELLO dal giovedì alla domenica, dalle 18:00 alle 22:00, a cura del Chiosco ai Renai, nella splendida location del Castello di Sonnino. Per prenotare 339 6352940.

Sabato 22 agosto a la - La QUINTA - giardini della scuola elementare N. Machiavelli - spettacolo RACCONTA CHE TI PASSA con Silvia Frasson, racconta storie dal Decameron. Ingresso 5 euro, ridotto 4 euro.

Prenotazione consigliata chiamando il 0571-609006

Domenica 16 agosto - La QUINTA - giardini della scuola elementare N. Machiavelli - cinema all'aperto con il film 'Mio fratello rincorre i dinosauri', ore 21.30. Prenota il tuo posto chiamando il 0571-609006

Ricordiamo la mostra dedicata a Montespertoli - RIPARTIAMO da Montespertoli - mentre si percorre Via Sonnino.

Fonte: Comune di Montespertoli