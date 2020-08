Ferito in attesa di esami danneggia il pronto soccorso, denunciato

Un uomo, ferito a una gamba, si è presentato al pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, e, dopo essere stato sottoposto a una visita preliminare e aver appreso di dover attendere per gli esami radiografici, ha dato in escandescenza e iniziato a inveire contro il medico e gli infermieri. Si è scagliato contro il personale sanitario e si è allontanato sbattendo con veemenza la porta della stanza, danneggiandola. Informata dell'accaduto e richiamata dalle urla dei presenti, è intervenuta la guardia giurata in servizio di vigilanza, minacciata verbalmente dal paziente, che si è allontanato.

I sanitari hanno chiamato il 112. i carabinieri hanno rintracciato l'uomo a Firenze, in viale Giannotti con una vistosa ferita alla gamba destra, procuratasi a seguito di un calcio sferrato, per la rabbia, alla paratia in vetro, mandata in frantumi, della pensilina della fermata degli autobus davanti all'Ospedale. L'uomo è un 49enne ed è stato denunciato per danneggiamento aggravato e minaccia a pubblico ufficiale e incaricati di pubblico servizio.