Lutto nel mondo scout, è morta Marisa "Bagheera" Bonini

Mondo scout e Agesci in lutto per la scomparsa di Marisa Bonini, scomparsa alle 3.30 di sabato all'ospedale di Ponte a Niccheri, a causa di una malattia. Marisa Bonini è stata capogruppo del Gruppo I Scout di Fucecchio, che la ricorda con un messaggio di cordoglio:

"Con profondo dolore il Gruppo Scout Fucecchio 1 annuncia la salita alla Casa del Padre della carissima sorella Marisa.La sua dolcezza e umiltà nello svolgere il servizio e il suo amore verso lo scoutismo resteranno per sempre impressi nelle centinaia di bambini, ragazzi e adulti che hanno avuto l’onore di incontrarla nella loro vita.Oggi un pilastro importante per il Gruppo Scout troverà pace tra le braccia del Signore, ma il suo ricordo rimarrà vivo nel cuore di tutti noi.“Le stelle si fanno più rare”, disse Fratel Bigio, fiutando il vento dell’alba. “Dove faremo la nostra tana oggi? Perché d’ora in poi seguiremo nuove tracce”.Buona Strada".ricorda Marisa, consigliera nazionale.

"In questo giorno che avremmo voluto dedicare alla festa di Maria Assunta, giunge la triste notizia della morte della nostra cara Marisa.

Per tanti Marisa è stata una compagna di strada forte, un'amica fedele, un porto sicuro.

La sua capacità di comunicare serenità, fiducia e tenacia erano impressionanti anche per chi la conosceva solo di vista.

Il suo impegno nel settore Foulard Blanch ha contraddistinto il suo percorso in Agesci nel segno del servizio ai più bisognosi, ai malati. Nella convinzione che servire significhi mettersi a disposizione anche nelle sfide più grandi e dolorose.

E Marisa forse più di tutti ci ha insegnato che anche la sofferenza ha un senso e può condurre alla gioia cristiana.

Condividiamo questo dolore affidandoci a Maria nel giorno della sua assunzione al cielo citando parole care a Marisa e a i Foulard Blanche:

“Sia aperta la nostra via a quanti ne comprendono la bellezza e Maria fa che siamo tutti a cospetto di Dio e del mondo buoni operai”

E con il ricordo di Dario:

"Custodirò nel cuore la bellezza della tua persona, la vitalità con cui hai insegnato a lottare, la dolcezza nell'essere al servizio degli altri". Con estremo dolore, comunichiamo che nella notte "è salita al cielo", la nostra Marisa, amica, compagna della nostra esperienza. Uniti nella preghiera immaginiamo Marisa tra le braccia di Maria e di tutte le persone a lei care".

Il funerale si è tenuto questa mattina, lunedì 17 alle ore 10.30 in collegiata a Fucecchio.