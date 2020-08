Guasto e-distribuzione, al via i lavori in via Pistoiese

Al via i lavori di riparazione del guasto alla rete di e-distribuzione in via Pistoiese che si è verificato venerdì scorso. Il cantiere insiste nella corsia in uscita città con una interruzione del transito poco prima di via dell’Osteria e il senso unico alternato in vigore nel tratto via Cocco-via Goluvobich. Il senso unico sarà regolato da movieri durante l’orario di lavoro e con semaforo nella altre ore. Previsto inoltre il cambio di senso in via di Cocco. I lavori si concluderanno con il ripristino dell’asfalto. Attenzione ai rallentamenti e alle possibili code anche se limitate visto il modesto traffico di questi giorni. Come la viabilità alternativa è consigliabile l’utilizzo di via Pratese.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa