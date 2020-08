Imprevista interruzione idrica nel comune di Poggibonsi

Acque SpA comunica che a causa di un guasto imprevisto sulla rete di distribuzione nel comune di Poggibonsi, verificatosi questa mattina, oggi lunedì 17 agosto sono in corso forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in tutto il capoluogo.

I tecnici di Acque sono al lavoro per individuare le cause del guasto, per poter procedere in seguito all’intervento di riparazione. Al momento non è possibile stabilire l’orario di ripristino del servizio, che verrà comunicato tempestivamente appena possibile.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa