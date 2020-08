Interrogazione FdI a Firenze: "Casi di Coronavirus al Fuligno?"

Questo il testo dell'interrogazione urgente del gruppo Fratelli d'Italia a Firenze.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

RAVVISATA l’urgenza in quanto l’interrogazione tratta della salute pubblica dei cittadini;

PREMESSO che il Fuligno è una struttura situata in centro storico in via Faenza; è sede del Centro Servizi e Formazione; dopo la ristrutturazione opera nel campo dei servizi di sostegno alla marginalità e come centro di inclusione sociale;

DATO che il Fuligno appartiene all’A.S.P. Montedomini che è una controllata del comune di Firenze;

RILEVATO che il servizio di accoglienza, che si configura come una struttura di seconda soglia, è costituito da due settori: 13 mini-appartamenti per 45 posti letto destinati a nuclei familiari e 11 camere per 24 posti letto destinate a donne con o senza figli;

APPURATO da cittadini residenti in zona e da alcuni ospiti della struttura che potrebbero essere manifestati casi di contagio da Covid-19 nel reparto dove sono situate le camere degli ospiti, in prevalenza al momento stranieri;

RITENUTO urgente e necessario che i residenti, i frequentatori della strada e persino i lavoratori della struttura siano tutelati ed informati tempestivamente della situazione sanitaria attuale e del rischio di contaminazione;

INTERROGA IL SINDACO

Per sapere:

Se sono stati accertati casi di contagio da Covid-19 all’interno della foresteria

In caso di risposta positiva: quanti e se sono state prese le dovute precauzioni

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa