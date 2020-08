Interruzione idrica a Poggibonsi, Acque Spa al lavoro

In riferimento al guasto imprevisto sulla rete idrica nel comune di Poggibonsi, avvenuto oggi, lunedì 17 agosto, Acque SpA comunica che nel corso della mattina i tecnici sono riusciti a individuare le cause del problema e a riparare il guasto. Successivamente sono cominciate le manovre per ripristinare gradualmente il servizio presso le utenze interessate prima dalle basse pressioni e dalle mancanze d’acqua.

Il ritorno ai normali livelli di erogazione idrica è avvenuto intorno a mezzogiorno. Potrebbero verificarsi fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.​

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa