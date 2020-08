Minaccia e picchia padre e madre, in manette 18enne

Maltrattava la famiglia da anni, per questo a Ferragosto un 18enne è stato portato in carcere. Il giovane, residente in Valdinievole, è stato arrestato a Ferragosto ma i carabinieri erano entrati in azione anche lo scorso 20 luglio, quando il ragazzo aveva minacciato i genitori anche di fronte ai militari.

Le vessazioni fisiche e verbali andavano avanti da tempo, fin da quando l'arrestato era minorenne. Inizialmente doveva andare ai domiciliari in una comunità terapeutica, anche per curare la dipendenza degli stupefacenti, ma la situazione si è aggravata ed è stato portato in carcere.

I carabinieri hanno ricostruito una serie di violenze e ingiurie verso il padre e la madre. Episodi che, dapprima preoccupanti ma lievi, col passare del tempo sono peggiorati e sono diventati veri e propri casi di violenza incontrollata. Il giovane era già finito nel mirino delle forze dell'ordine e aveva anche rifiutato più volte l'aiuto di medici. Le minacce erano dovute al continuo bisogno di soldi del giovane per riuscire a comprare gli stupefacenti.