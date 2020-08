Mappatura e censimento delle fonti del Monte Pisano

Continua il percorso per il progetto di censimento e mappatura delle acque sorgive e delle fonti del Monte Pisano, un progetto della Comunità di Bosco che ha preso il via nel territorio di Vicopisano.

Secondo monitoraggio, continua il percorso per il censimento e la mappatura delle acque sorgive e delle fonti, anche antiche, del Monte Pisano, nel territorio del Comune di Vicopisano, uno dei progetti della Comunità del Bosco Monte Pisano, in collaborazione con l'Assessora al Monte Fabiola Franchi, l’associato della CdB Marco Marchi e sempre con la preziosa guida di Arnaldo Tonelli, vista la sua straordinaria conoscenza di ogni angolo Monte.

Questa volta il monitoraggio ha interessato la fonte Lupeta e la fonte Merdaia. La volta precedente aveva toccato la fonte in località i Pollini, la fonte del Cispa, quella di Orsini (detta delle Mandrie) e la fonte di Calia.

“Il progetto - spiega l’Assessora Franchi- ha come obiettivo il censimento e la mappatura delle acque sorgive, anche dopo i due terribili incendi che si sono susseguiti, per arrivare a un loro utilizzo da parte dei cittadini, delle cittadine e di coloro che amano, vivono e percorrono il nostro Monte.

L’acqua è necessaria sotto ogni punto di vista, anche in ottica di sviluppo turistico. Questi monitoraggi sono punti di partenza, per le conoscenze che abbiamo appreso, e ringrazio gli associati della comunità di bosco che stanno partecipando e in particolare Arnaldo che sorprende sempre per tutto ciò che sa e che riesce a trasmettere.”

Fonte: Comune di Vicopisano