Massa: ecco il programma di Palcoscenici stellati

PALCOSCENICI STELLATI

Rassegna musica, teatro, danza di Comune di Massa e Fondazione Toscana Spettacolo

18 LUGLIO – 22 AGOSTO

*** Costellazione di Orione – spettacoli per bambini e famiglie

Centro storico

Martedì 18 agosto – ore 20

A SPASSO CON... Carolina di Borbone – Duchessa di Berry

a cura del Touring Club in collaborazione con i lettori LaAV

passeggiate nel centro città, alla scoperta della sua storia, attraverso la vita di un “personaggio chiave” di Massa

Castello Malaspina

Mercoledì 29 luglio – ore 21

ALLA SCOPERTA DEL CASTELLO MALASPINA

a cura del Touring Club in collaborazione con Antica Massa Cybea

visite guidate teatralizzate con Fabio Cristiani, tra personaggi in costume e danze

Massa - Piazza E. Berlinguer

giovedì 20 agosto

GIULIVO BALOON SHOW***

spettacolo esilarante

di e con David Bianchi

tecnica utilizzata: recitazione, pantomima, clownerie, giocoleria

età consigliata: dai 4 anni

produzione Catalyst

Giulivo accompagnerà gli adulti e i bambini in situazioni e circostanze stravaganti basate su tante clownerie e giocoleria. Stupirà la gente con gag inimmaginabili e irrazionali che prenderanno alla sprovvista lo spettatore coinvolgendolo emozionalmente. Si perché Giulivo si fa proprio aiutare dai bambini in tutto e per tutto...nel senso che non sa fare nulla.

Marina di Massa - Villa Cuturi

venerdì 21 agosto

Alvin Star

NERD SUD OVEST EST

Quello che cerchi, c’è!

voce: Lorenzo Biagini, Benedetta Capecchi, Andrea De Nisco

tastiere: Davide Biondi

chitarra: Simon Luca Ciffa

basso e cori: Nicola Gonzo Grisafi

batteria: Andrea Bruciati

produzione Alvin Star

Gli Alvin Star sono un gruppo di musicisti dall’anima rock, un esplosivo cocktail di musica e personalità, punto di riferimento per le emozioni di coloro che appartengono alla “Generazione TV“. Un viaggio nel mondo dei cartoni animati, con i grandi classici delle sigle tv italiane.

Massa - Piazza E. Berlinguer

sabato 22 agosto

SOSPIRI

coreografie di Massimiliano Mosti

produzione Noah Dance Company

Ispirato all’emergenza Covid, Sospiri racconta le emozioni umane dopo un’esperienza claustrofobica. La rinascita che ognuno di noi si sarebbe aspettato dopo una lunga agonia. La risposta alla domanda, “ne usciremo veramente migliori?” ha avuto realmente la risposta che ci saremmo aspettati?

Antona - Piazza San Rocco

22 agosto - ore 21.15, replica ore 22.15

GIROVAGHE RACCONTASTORIE

racconti per bambini e famiglie

a cura de La noce a tre canti e dell’associazione Amici della Biblioteca S. Giampaoli

Biglietti

posto unico numerato: € 3,00

omaggio: under 18, over 65

prenotazione obbligatoria compilando il modulo online su palcoscenicistellati.comune.massa.ms.it o scrivendo una mail all'indirizzo palcoscenicistellati@comune.massa.ms.it

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria compilando il modulo online su palcoscenicistellati.comune.massa.ms.it o scrivendo una mail all'indirizzo palcoscenicistellati@comune.massa.ms.it

La rassegna si terrà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni di legge (Dpcm 11 giugno 2020). I posti a sedere pre-assegnati saranno distanziati tra loro di almeno un metro, ad eccezione di quelli prenotati da componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi. Agli spettatori, cui è richiesto l’utilizzo obbligatorio di mascherine dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta che ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso, potrà essere misurata la temperatura tramite termoscanner che dovrà risultare inferiore ai 37,5 °C. Il distanziamento sociale sarà rispettato anche tra gli artisti e tra il personale del teatro, che sarà munito di dispositivi di protezione individuale.

L’ambiente sarà sanificato prima dell’inizio dello spettacolo.

