Mondiali di ciclismo, Bagnoli (FdI): "Bene la candidatura di Peccioli ma sia dell'intera Valdera"

“La candidatura di Peccioli come sede per lo svolgimento dei mondiali di ciclismo ci trova pienamente favorevoli e disponibili. Ma che sia una candidatura che coinvolga l’intera Valdera e non solo Peccioli”. A sottolinearlo Matteo Bagnoli, candidato alle elezioni regionali per Fratelli d’Italia.

“Il nostro territorio – aggiunge Bagnoli – è storicamente proiettato in una dimensione sportiva legata al ciclismo ospitando da 68 anni la Coppa Sabatini. Pur nelle difficoltà del momento, la Valdera ha tutte le carte in regola e la capacità per farsi carico, con senso di responsabilità, dell’organizzazione di un evento che è sicuramente una vetrina promozionale senza precedenti”.

Fonte: Ufficio stampa