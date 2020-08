Patto per la Toscana, ultimi adempimenti per la presentazione della lista alle regionali della Toscana

Il Patto per la Toscana sta completando gli adempimenti per la presentazione della propria lista alle elezioni regionali della Toscana che si terranno il prossimo 20-21 settembre 2020.

La presentazione delle liste, impegnativa per noi come per tutti, in questo strano e difficile agosto, deve completarsi entro venerdì 21 agosto.

Grazie alla disponibilità del consigliere regionale uscente, Roberto Salvini (Gruppo Misto, già eletto con la ormai scomparsa Lega Toscana, fagocitata dalla Lega nazionalista e centralista), si è costituita una operazione politica dal basso, fatta da Toscani con nel cuore solo l'interesse della Toscana.

Portiamo un po' di speranza e un po' di sana ribellione, nel sistema politico toscano, per affrontare, con maggiore umiltà e più concretezza, gli anni difficili che ci attendono.

Comitato Libertà Toscana è una delle formazioni che partecipano al Patto per la Toscana, insieme con molti altri esponenti civici, ambientalisti, autonomisti, del mondo agricolo e venatorio, dell'attivismo sociale e sindacale, presenze democratico-cristiane, socialiste, liberali, per i valori umani.

Il Patto per la Toscana è unito attorno a una idea semplice ma radicale: la Toscana dovrà autogovernarsi almeno come il Trentino. I documenti comuni propongono idee forti su salute, ambiente, lavoro locale, solidarietà, autonomia, monete locali, declinate con coraggio per riportare servizi pubblici locali nelle periferie abbandonate e nelle campagne e montagne emarginate della Toscana.

La lista, quindi, da' cittadinanza e agibilità politica a idee moderate nei toni ma radicalmente riformiste nei contenuti, che l'intero sistema politico toscano, fino a ieri disprezzava, per subalternità agli slogan vuoti dei "capi e capetti" nazionali di sinistra, centro, destra e a cinque stelle.

Ci stanno già copiando e questo è il segno che abbiamo scelto la strada giusta.

Fonte: Ufficio Stampa