Pisa Bocce, Stefano Del Carlo vince la seconda prova del campionato tra soci

Vittoria del viareggino Stefano Del Carlo nella seconda prova del campionato di petanque Pisa Bocce che si è disputata presso i campi di Riparbella. Del Carlo ha superato in finale Giovanni Battista Marranchelli, autore di una pregevole prova. Ottimo piazzamento anche per la riparbellina Anna Tamagni e Mario Gioli che conquistano il terzo posto.

Con la vittoria della prova di Riparbella Stefano Del Carlo vola in testa alla classifica parziale, ma sarà con la prova di fine agosto, il 30, in programma a Pisa, sul Viale delle Piagge, che la classifica assumerà contorni più precisi, per capire quali soci potranno inserirsi in quella che appare a tutti gli effetti una "lotta" in famiglia, tra Stefano ed Antonio Del Carlo, per la conquista del titolo finale.

Questi i partecipanti alla gara di Riparbella: Carlo Lazzeroni, Anna Tamagni, Mario Gioli, Pietro Marranchelli, Stefano Del Carlo, Manuela Gambogi, Elisabetta Majoli, Bruno Giannini, Claudia Sargentini, Luca Giannelli, Gianni Giannelli e Gabriele Bianchi.

