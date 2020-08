Polstrada intercetta auto rubata in FiPiLi e recupera refurtiva

Nella mattinata del 16 agosto la polizia stradale di Pisa nei pressi dello svincolo della Fi Pi Li ha notato un’auto che con una strana manovra ha tentato di non incrociarsi con l’auto della polizia. Gli agenti hanno imposto l’alt all’auto, che però ha aumentato la velocità e si è data alla fuga. Ne è nato un inseguimento sul ramo di Livorno in direzione di Firenze. Il Quasquai alla diramazione ha svoltato per Pisa in direzione mare. In prossimità dell’uscita di Cascina l’auto ha deviato e fatto perdere le proprie tracce in seguito a manovre spericolate. Poco dopo l’auto è stata trovata abbandonata nei pressi del cimitero di Uliveto Terme. Nel mezzo, risultato poi essere stato rubato a Roma qualche settimana prima, è stato trovato del materiale elettronico ancora confezionato e mazzi di chiavi e preziosi e monili di varia natura.