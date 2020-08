Ponte tra Montelupo e Capraia e Limite, Bagnai (cdx): "Si faccia chiarezza sulle prospettive di realizzazione"

Con il dovuto rispetto per le funzioni istituzionali della Soprintendenza , ci pare piuttosto illogico che vengano frapposti ostacoli al progetto di realizzazione del ponte di collegamento tra Montelupo e Capraia e limite, legati non tanto allo stato dei luoghi con eventuali vincoli da salvaguardare, ma alla natura del progetto, da tempo noto e con finanziamenti già acquisiti, oltre ad azioni preliminari già effettuate dalla stazione appaltante ANAS per dar corso ai lavori.

Riteniamo che le prospettive di realizzazione dell’opera abbiano bisogno di certezze nel futuro prossimo e abbiamo pertanto rivolto un’interrogazione al Sindaco affinchè il Comune , in sede di conferenza dei servizi , verifichi l’effettiva situazione e gli eventuali ostacoli da rimuovere, considerando che l’opera in questione ha finanziamenti con vincolo di destinazione certo solo fino al termine del 2021 per la quota parte stanziata dal CIPE

Daniele Bagnai

Gruppo consiliare “ MONTELUPO NEL CUORE-CENTRO DESTRA PER MONTELUPO”