"È africano, non deve stare in spiaggia": denunciato 40enne all'Argentario

A distanza di due settimane, un nuovo caso di razzismo nel Grossetano. È scattata la denuncia per un uomo che ha aggredito e offeso un 18enne alla spiaggia della Giannella (Monte Argentario). Il ragazzo è stato apostrofato con epiteti razzisti e anche aggredito da un turista romano di 40 anni. Il 18enne, di origini africane, era in spiaggia con una comunità di Terni.

I carabinieri hanno fatto gli accertamenti e hanno rintracciato l'aggressore in un campeggio della zona, stando a Il Tirreno. Secondo una ricostruzione pare che l'uomo, visibilmente ubriaco, si sia avvicinato al giovane strattonandolo per il collo e urlando di non stare lì, salvo poi scappare.

I militari hanno scoperto che il 40enne ha sul corpo tatuaggi inneggianti al Ventennio fascista, oltre a precedenti per rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Lo stesso 40enne avrebbe confermato ai carabinieri l'accaduto aggiundendo "quel ragazzo di colore non avrebbe dovuto essere lì perché africano".

L'uomo è stato denunciato direttamente dai carabinieri per lesioni personali con l'aggravante dell'odio e della discriminazione razziale. Poche settimane fa era avvenuto un caso simile.