Ruba un tavolino a Capraia e Limite, arrestato

Una persona è stata arrestata a Capraia e Limite dopo un furto in una abitazione. Si tratta di un 43enne vinciano residente a Empoli, reo nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 di aver rubato un tavolo dal giardino di una casa in centro.

Verso le 4 la padrona di casa è stata svegliata dai rumori provenienti da fuori e ha notato l'uomo che stava prendendo un tavolino in ferro. In quella circostanza è andato in frantumi un posacenere in vetro.

La donna ha chiamato i carabinieri, che hanno rintracciato il 43enne a poche centinaia di metri dalla casa. Il ladro aveva con sé il tavolino. La refurtiva è stata restituita alla donna, mentre l’arrestato è stato trattenuto in attesa di comparire, oggi, presso il Tribunale di Firenze per la celebrazione del rito direttissimo.