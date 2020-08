È morto a causa di un malore improvviso nella notte tra il 15 e il 16 agosto, Dario Panicucci. La cittadina di Santa Maria a Monte è addolorata per la sua scomparsa. Dario Panicucci, 61 anni, era stato per anni direttore delle poste di Montecalvoli. Volontario della Misericordia di Santa Maria a Monte, ricopriva il ruolo di cassiere. Questa mattina, 17 agosto, si sono tenuti i funerali per l’addio a un volto noto e apprezzato di Santa Maria.