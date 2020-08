Scomparsa Aldo Bellagambi, il cordoglio della vicesindaca e dell’assessore allo sport

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Aldo Bellagambi, figura storica del volley italiano e di quello della nostra città”. La vicesindaca e l’assessore allo sport esprimono con queste parole le condoglianze dell’amministrazione ai familiari e ai suoi tanti amici per la morte di Aldo Bellagambi, nato a Firenze 90 anni fa e scomparso ieri. “Con la scomparsa di Aldo – hanno aggiunto – perdiamo una figura storica del volley per il quale aveva una vera e propria passione: era stato giocatore fino a raggiungere i più alti livelli della Nazionale, aveva poi mantenuto un ruolo di primo piano come allenatore, anche qui ai massimi livelli collezionando molti successi (cinque scudetti nel maschile a Firenze con la Ruini e uno nel femminile a Scandicci) e arrivando sulla panchina della Nazionale rosa. Ma non aveva smesso di avere un ruolo di primo piano neppure dopo, diventando dirigente ed infine consigliere Federale. Il suo attaccamento a questo sport è proseguito nel corso di tutta la sua vita, tanto che ha voluto essere presente all’intitolazione che come Comune abbiamo fatto lo scorso novembre al Giardino 'Atleti azzurri d'Italia' a Sorgane. Con la scomparsa di Aldo Bellagambi se ne va un vero signore del volley”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa