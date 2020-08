Sketch comici, aperitivi jazz e teatro nel verde: la settimana di Anconella Garden dal 18 al 23 agosto

Tra aperitivi jazz al tramonto, sketch comici e spettacoli teatrali prosegue la programmazione culturale di Anconella Garden, spazio estivo inserito nel verde del Parco dell’Anconella (accesso da via di Villamagna 39/d) con tanti eventi, tutti rigorosamente a ingresso libero.

“Quindi... lo sapevi”, che andrà in scena martedì 18 agosto alle 21, è una collezione di storie e sketch scritti, diretti e recitati da Bartolomeo Bartolini, recentemente laureato all'università East15 in Teatro Fisico. Un mix di monologhi, danza musica, mimo che aprono una finestra sul cambiamento climatico e toccano argomenti come la crisi dei rifugiati, il razzismo e l'omofobia, ma mostrano ironicamente anche piccoli e grandi problemi che ci troviamo a risolvere ogni giorno. Uno spettacolo ispirato al teatro Brechtiano e al teatro dell'assurdo di Beckett nella forma, con lo stile giocherellone e bambinesco di Jacques Lecoq e l'audace teatro povero di Grotowsky.

La rassegna Teatro all’Anconella prosegue mercoledì 19 agosto alle 21 con “Le donne di Chernobyl”, a cura di And Or, racconto del disastro nucleare del 1986 che parte dalle memorie di Iryna Baturka. Sul palco la circonda un coro multiforme e ironico tutto al femminile formato da Lucia Marchese, Serena Davini, Caterina Pieraccini, Sara Vitolo e Francesca Colombini, con la regia di Kety Di Basilio, responsabile dell’allestimento nel suo complesso, e di Sergio Giannini.

Giovedì 20 agosto alle 19.30 sarà la voce della serata sarà della fiorentina Giulia Mottola, accompagnata da contrabbasso e piano. In scaletta brani jazz, lounge e bossanova.

Venerdì 21 agosto ore 21 sarà la volta di “UOMINI E CORPI, la tragedia de La Mèduse” a cura di Emiliano Vizzi, pièce teatrale che parte dalla storia del terribile naufragio francese del 1800 per allacciarsi a temi attuali come quello dei migranti o della Costa Concordia. Una riflessione sull’indifferenza e sull’egoismo: come può un uomo, deliberatamente, lasciare affogare un altro uomo?

Sabato 22 agosto, ore 19.30 sul palco i Muziki, trio composto da Franco Santarnecchi al pianoforte e tastiere, Titta Nesti alla voce e live electronics e Eleanor Young a violoncello e flauto. Un viaggio musicale a metà tra acustico ed elettronico, ricco di improvvisazioni da frammenti di standard jazz e pop.

Domenica 23 agosto, ore 19.30 omaggio alla musica di Luciano Ligabue con Radiofreccia Streetband.

Ogni giorno, dalle 17 fino a tarda sera, è possibile inoltre gustare una merenda, un aperitivo, una cena o un drink in mezzo al verde. Sul menu a cura di Alexandro Sala specialità che strizzano l’occhio al fusion: dal Pollo Karaage (gustoso streetfood giapponese), al panin cu u’ purp (panino con polpo fritto, ricotta, cicorino tostato, miele di fichi), fino ai tacos alla messicana. Restano i best seller delle passate stagioni, a partire da pizza, calzoni, covaccini e alternative veg per tutte le tasche. Prevista anche una proposta di finger food in monoporzione, a base di verdure di stagione da gustare in chiave aperitivo, a partire dalle 19.

