Trasporto scolastico, La Pietra (FdI): "Dal centrosinistra solo demagogia"

“Da mesi Fratelli d’Italia denuncia la situazione critica del trasporto scolastico, ma la Regione e l’assessore Ceccarelli ha ritenuto che fosse più urgente pensare ad altro. Ad esempio, a trovare il modo di trasferire la gestione del trasporto pubblico locale ai francesi, piuttosto che risolvere il problema del trasporto degli studenti. Le disposizioni anti Covid prevedono il distanziamento e per garantirlo occorre potenziare il trasporto degli studenti. In molti casi raddoppiare o triplicare le corse con mezzi e personale aggiuntivo. Ceccarelli non può scaricare sui dirigenti scolastici e sulle province responsabilità che sono proprie della Regione. È infatti la Regione che deve stanziare le risorse aggiuntive. Invece, Ceccarelli mente sapendo di mentire perché non un centesimo in più è stato stanziato per risolvere la questione. Bene, quindi, ha fatto il presidente della Provincia di Arezzo a sollevare il problema e chiamare in causa la giunta regionale. Ma assordante è il silenzio degli altri presidenti di Provincia affiliati al Pd, che sulla questione tacciono. E il candidato alla regione Giani cosa dice nel merito? Silenzio, a dimostrazione di quanto egli rappresenti la continuità del vecchio sistema di potere della sinistra. Ormai la demagogia non serve più, ma occorrono risposte concrete e immediate per risolvere i problemi ed è chiaro il centro sinistra non è più in grado di dare risposte concrete”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra.

Fonte: Ufficio stampa